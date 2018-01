O técnico falou ainda da "pequena lesão" que neste momento faz com que o internacional brasileiro não esteja a "100 por cento", colocando em dúvida a sua presença no jogo de amanhã. "Vai voltar quando estiver a 100%", disse, sublinhando que Neymar "é o primeiro a querer jogar".

Neymar tem sido assunto diário ao longo deste mercado de transferências de inverno. Com o Real Madrid a 'acenar' ao brasileiro e o PSG a tentar 'segurá-lo', Unai Emery colocou esta sexta-feira água na fervura para acalmar as especulações."Neymar vai ser o melhor jogador do Mundo e vai sê-lo aqui, no PSG, estou certo disso", começou por afirmar o treinador da equipa francesa em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Montpellier.