Continuar a ler

O avançado, que na sua carreira passou pelo FC Porto, é o melhor marcador do Monaco no campeonato, com 17 golos.O Monaco, campeão em título na liga francesa, e que conta no plantel treinador por Leonardo Jardim com João Moutinho e Rony Lopes, segue no terceiro lugar da Ligue 1, atrás de Paris Saint-Germain e Marselha.Na Liga dos Campeões, os monegascos foram eliminados na fase de grupos, em que Besiktas e FC Porto passaram aos oitavos de final, e o Leipzig foi relegado para a Liga Europa.