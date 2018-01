Não está fácil a vida de Kostas Mitroglou no Marselha. Os adeptos já perderam a paciência com o antigo avançado do Benfica e o sentimento parece ter também chegado ao balneário, onde os colegas de equipa já não escondem a desilusão.

A rádio RMC citou uma fonte não identificada do balneário do Olympique que arrasa o grego. "Queremos ajudá-lo, mas às vezes sentimos que jogamos com 10 quando ele está em campo", terá dito um colega de equipa.

