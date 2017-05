RECORD - A forma como os jogadores festejaram consigo [n.d.r.: despejaram-lhe um balde de água, champanhe e gelo] é sinónimo da relação que tem com o grupo?

LEONARDO JARDIM - Sim. O treinador não é só aquele que dá a tática. É o que consegue entrar na cabeça do jogador, fazê-lo dar mais do que aquilo que pensa serem os seus limites. Temos de ter proximidade. E quando falo em proximidade, não significa bandalheira, mas sim entenderem que têm o treinador ao lado deles em qualquer momento. Isso não impede que os chame à atenção. É essa relação que tenho com eles, de confiança. Sabem que sou o primeiro a valorizar o trabalho, mas também o primeiro a falar, na cara, a chamar a atenção.

Autor: António Bernardino