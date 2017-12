Kylian Mbappé foi um dos protagonistas do último mercado de verão. O jovem avançado francês trocou o Monaco pelo Paris SG numa transferência que vai chegar aos 180 milhões de euros no final da temporada, mas admite que chegou a conversar com o Real Madrid."Sim, falei com o Real Madrid, mas esse assunto é passado para mim", assegurou o francês, que vai defrontar os merengues, atuais campeões da Europa, precisamente nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, daqui a menos de dois meses.Na mesma entrevista, que fará primeira página da 'Marca' de quarta-feira, Mbappé fala ainda da sua enorme admiração... por Cristiano Ronaldo.

Autor: José Morgado