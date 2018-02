Continuar a ler

O médico preferiu ainda não falar em cirurgia ou tempo de recuperação de Neymar. "O mais importante agora é vermos as imagens e termos um diagnóstico claro. Depois disso, teremos várias opções de tratamento. Não existe regra. Principalmente porque precisamos saber se realmente é uma fratura e se é uma fratura completa, por exemplo. São vários detalhes médicos que serão levados em conta", disse.Pela primeira vez desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Tite resolveu adiar a convocatória para os particulares com a Rússia e Alemanha. Inicialmente, o anúncio aconteceria na sexta-feira, dia 2, no entanto, a CBF anunciou que o treinador optou por remarcar a divulgação da lista, para o dia 12 de março.A explicação dada pelo coordenador de seleções, Edu Gaspar, apontou cinco atletas como focos da decisão. "Temos uma situação diferente de outras convocatórias. São pelo menos cinco jogadores que necessitam de uma observação médica e física mais elaborada, para que possamos convocar com fundamento e com as informações necessárias", disse Edu ao site da CBF.Além de Neymar, Marquinhos tem dores na coxa esquerda, tornando-se dúvida para os próximos jogos. Fernandinho foi substituído na final da Taça da Liga Inglesa entre City e Arsenal por conta de dores na coxa esquerda.Além do trio que teve problemas neste fim de semana, outros três jogadores que vêm sendo chamados por Tite ainda finalizam processos de recuperação. Marcelo ainda não voltou após sofrer uma lesão na coxa direita na semana passada, Miranda voltou a jogar no Inter de Milão neste fim de semana, e o avançado Gabriel Jesus foi utilizado pela primeira vez no Manchester City diante do Arsenal, após recuperar de um problema no joelho.