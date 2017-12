Contratado ao Benfica no arranque da temporada, a troco de 15 milhões de euros, Kostas Mitroglou tarda em convencer no Marselha e, segundo o 'L'Equipe', o emblema gaulês estará a ponderar mesmo vender o avançado grego já no mercado de inverno.Segundo aquela publicação, o desempenho do ex-Benfica tem desapontado os dirigentes (apenas marcou três golos nestes primeiros meses de Marselha), o que leva mesmo à possibilidade de transferência. "Não está de todo excluída", admitiu Jacques-Henri Eyraud, presidente do clube, ao referido jornal.

Autor: Fábio Lima