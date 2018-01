Quem não gostou da brincadeira foi o Rennes, que na sua conta do Twitter lembrou que o jogador que Neymar não ajudou esteve três meses parado devido "outro gesto vil"...





.@neymarjr

Vous êtes un très grand joueur mais qui est sorti sur blessure hier suite à une faute grossière ? Un Rennais, Ismaïla #Sarr qui a déjà été absent des terrains pendant 3 mois à cause d'un autre très vilain geste... https://t.co/8HmXAeHrpA — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2018











Neymar passou das marcas: a atitude do brasileiro que corre mundo

O jogo que o PSG realizou com o Rennes para a Taça da Liga de França está a fazer correr muita tinta. Neymar está a ser acusado de falta de fair-play, depois de ter estendido a mão para ajudar um adversário a levantar-se,, mas o craque brasileiro recorda que foi fustigado com faltas durante todo o encontro."Eles batem e eu jogo futebol, eles sabem provocar e eu também sei provocar, jogo com a bola porque bater não sei. Nem sei defender... Eu defendo-me com a bola. Já sei que vão dizer ter aquele discurso de sempre, vão dizer que sou bom jogador mas que provoco. Só que não adianta bater ou provocar, eu não vou perder a cabeça. Vou provocar ainda mais e fazer com que a minha equipa ganhe", disse Neymar no final do encontro.O jogador já se tinha queixado antes do facto de o, tendo inclusivamente demonstrado a alguns amigos a vontade de regressar a Espanha.Sobre a questão de ajudar ou não o adversário caído, Neymar disse à imprensa brasileira que tudo não passou de uma brincadeira. "O futebol está meio chato, não podemos fazer nada, tudo vira polémica. Fiz uma brincadeira, fui cumprimentá-lo e tirei a mão, agora vão fazer polémicas, falar um monte de 'besteiras'. Faço isso com os meus amigos, por que não posso fazer com um adversário?"