Pedro Rebocho acredita que o Guingamp pode afastar hoje o PSG da Taça de França. "Vamos tentar a nossa sorte diante de uma grande equipa. O jogo será decidido nos detalhes. Podemos sempre acreditar no apuramento. Se conseguirmos afastar o Paris SG, então podemos sonhar em chegar à final. O PSG é a equipa mais forte de França, mas vamos dar o nosso melhor", afirma o lateral-esquerdo a Record, assegurando: "Se o treinador apostar em mim, estarei preparado para defrontar os craques!" O PSG vai entrar hoje no Parque dos Príncipes sem Neymar, Mbappé, Thiago Motta, Ben Arfa (todos lesionados), Daniel Alves (castigado) e Verratti (opção técnica).O nível exibicional de Pedro Rebocho tem suscitado a atenção de outros clubes, mas o luso prefere não considerar rumores sobre uma transferência. "É sempre bom ver o nome ligado a clubes de maior dimensão, mas assinei por três anos com o Guingamp e quero dar o melhor aqui!", frisa o defesa de 23 anos, que apesar de atuar em França se mantém a par daquilo que sucede em Portugal: "O empate do Sporting com o V. Setúbal reacendeu a luta a três pelo título. Também não nos podemos esquecer do Sp. Braga, apesar de já estar a alguns pontos do trio da frente. Que ganhe o que tiver mais mérito! Como sou benfiquista, gostava que fosse o Benfica, mas será difícil. O FC Porto e o Sporting estão fortes..."

Autor: Marco Martins