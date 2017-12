Si totalement et c'est grotesque — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 de dezembro de 2017

Há simulações e depois... há isto que Mariano Díaz fez

O avançado Mariano Díaz, do Lyon, foi destaque na semana passada pela incrível simulação que protagonizou diante do Toulouse, na altura para 'cavar' um penálti que ajudou a sua equipa a vencer por 2-1. Agora, e como nem sempre o crime compensa, o dianteiro panamiano foi convocado pelo Comité de Disciplina da Liga Francesa para explicar o lance e dar a sua versão dos factos.Ora, sempre ativo nas redes sociais e bem ao seu jeito, o presidente do Lyon já reagiu a tudo isto e classificou de "injusta e grotesca" a decisão de chamar o dianteiro ex-Real Madrid a explicar-se.

Autor: Fábio Lima