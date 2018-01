O Toulouse anunciou esta segunda-feira a saída do treinador Pascal Dupraz, por mútuo acordo, num momento em que o clube é 19.º e penúltimo classificado na Liga francesa de futebol."Pascal Dupraz e Olivier Sandran [presidente do Toulouse] decidiram hoje de manhã pôr um ponto final na sua colaboração", refere o Toulouse, explicando que as condições desportivas e não desportivas não estão reunidas.O Toulouse adianta ainda que Michael Debève assumirá os destinos da equipa profissional.A decisão surge após nova derrota do Toulouse no campeonato, depois da derrota de sábado à noite na visita ao Montpellier (2-1), somando na Ligue 1 quatro derrotas e um empate desde 9 de dezembro, dia da última vitória na Liga.

Autor: Lusa