Man. City precisou de 38 segundos para se adiantar diante do Watford

Dois dias depois do empate a zero diante do Crystal Palace, no derradeiro jogo de 2017, o Manchester City entrou em 2018 da melhor forma, batendo o Watford, de Marco Silva, por 3-1. É o regresso dos citizens ao rumo vitorioso, naquela que foi a sua 20.ª vitória em 22 encontros e que começou a ser construída desde bem cedo, mais precisamente aos 38 segundos, com um golo de Raheem Sterling.E como um mal nunca vem só, o City ampliou a vantagem ainda no primeiro quarto de hora, graças à infelicidade de Christian Kabasele, que aos 13' fez um golo na própria baliza. Depois, já na segunda metade, Sergio Agüero fez o terceiro, aos 63', tendo Andre Gray reduzido para os hornets, aos 82', numa altura em que já estava em campo Bernardo Silva (entrou aos 79', para o lugar de Kevin de Bruyne).

Autor: Fábio Lima