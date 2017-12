Continuar a ler

Afastado dos seus três filhos, Eboué viu todos os seus bens serem atribuídos à ex-mulher aquando do divórcio, e teve de fugir à polícia por não cumprir com as regras do tribunal. "Quero que Deus me ajude, só Ele me consegue livrar destes pensamentos suicidas", revelou.



Os tempos de glória no Arsenal já estão há muito esquecidos. Emmanuel Eboué teve tudo e vive agora uma situação dramática. O costa-marfinense, que ganhou milhões de libras ao serviço dos gunners, diz estar falido e viver uma situação verdadeiramente dramática."Todo o dinheiro que ganhei dei à minha ex-mulher para os meus filhos. Na Turquia [para onde foi jogar perimeiro para o Galatasarau] ganhei 8 milhões de euros e mandei 7 para casa. Todos os dias lavo as minhas calças de ganga, as minhas roupas, tudo. As minhas mãos estão calejadas, é como se trabalhasse numa quinta", contou o antigo jogador, de 34 anos, ao 'Mirror', revelando estar a viver em casa de uma amiga: "Não os quero incomodar, por isso durmo no chão".