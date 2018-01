A transferência de Alexis Sánchez do Arsenal para o Manchester United está iminente e boatos e especulação tomaram conta da Internet, como se tornou habitual nestas situações. Por isso, apanhar uma reação 'verdadeira' do protagonista principal é ouro.E é isso que reclama um adepto ferrenho dos gunners que tirou uma selfie com Alexis Sánchez 'debaixo do braço', a qual teve depois um 'like' do próprio internacional chileno ('alexis_officia1') na rede social Instagram... 'apagado' pouco depois de ter sido feito.No post, o utilizador 'TVer Troopz' diz que "é tempo de dizer adeus" e insurge-se contra os que criticaram o avançado por deixar o clube.A frase foi de imediato aliada ao 'like' para dar força ao cenário de saída iminnete do futebolista para o United e de nada valeu ao chileno - ou a quem gere as suas redes sociais - que a ação tenha sido apagada [].