Continuar a ler

Bernardo Silva, Ederson e companhia só seguem hoje de comboio para Londres, aguardando por uma posição dos responsáveis da Premier League sobre se existem condições para se realizar o jogo da 28ª jornada. Geralmente, o Manchester City desloca-se na véspera das partidas, mas desta vez optou por viajar no próprio dia, correndo o risco de sofrer algum contratempo por causa do mau tempo e até de ser penalizado, em caso de atraso.



Irritação



Wenger também sofre uma vaga de... críticas. Derrotado na final da Taça da Liga, eliminado da Taça de Inglaterra e num modesto 6º lugar na Premier League, ao Arsenal resta-lhe a Liga Europa como via para estar na Champions na próxima época. Daí que a continuidade do treinador francês, com contrato por mais um ano, volte a ser questionada, algo que deixou Wenger irritado. "A única coisa que interessa é o jogo desta quinta-feira, o resto não. É incrível como fazem tantas perguntas sobre este assunto. Estou aqui há 21 anos, abdiquei do mundo inteiro para respeitar o meu contrato", vincou. Candidatos à sucessão não faltam e entre eles estão Jardim, Paulo Fonseca e Thierry Henry. Bernardo Silva, Ederson e companhia só seguem hoje de comboio para Londres, aguardando por uma posição dos responsáveis da Premier League sobre se existem condições para se realizar o jogo da 28ª jornada. Geralmente, o Manchester City desloca-se na véspera das partidas, mas desta vez optou por viajar no próprio dia, correndo o risco de sofrer algum contratempo por causa do mau tempo e até de ser penalizado, em caso de atraso.Wenger também sofre uma vaga de... críticas. Derrotado na final da Taça da Liga, eliminado da Taça de Inglaterra e num modesto 6º lugar na Premier League, ao Arsenal resta-lhe a Liga Europa como via para estar na Champions na próxima época. Daí que a continuidade do treinador francês, com contrato por mais um ano, volte a ser questionada, algo que deixou Wenger irritado. "A única coisa que interessa é o jogo desta quinta-feira, o resto não. É incrível como fazem tantas perguntas sobre este assunto. Estou aqui há 21 anos, abdiquei do mundo inteiro para respeitar o meu contrato", vincou. Candidatos à sucessão não faltam e entre eles estão Jardim, Paulo Fonseca e Thierry Henry.

O Arsenal encontra-se, por estes dias, acossado por fortes tempestades. A derrota na final da Taça da Liga deixou a posição de Wenger de novo fragilizada, mas é a ‘Besta de Leste’ que atualmente provoca maiores preocupações. Esta vaga de frio proveniente da Sibéria, que está a afetar toda a Europa, pode obrigar ao cancelamento do Arsenal-Man. City, agendado para hoje, em Londres.O Emirates Stadium encontra-se coberto de neve e as previsões meteorológicas apontam para um agravamento da situação, com as temperaturas a descerem para os 5 graus negativos. O clube londrino colocou aquecedores no relvado, numa tentativa de derreter a neve, mas os esforços deverão ser em vão.

Autor: Aurélio de Macedo