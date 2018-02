Continuar a ler

Em comunicado, o diretor executivo do Arsenal, Ivan Gazidis, afirmou que a companhia aérea, sediada no Dubai, é um excelente parceiro do clube e que este acordo será benéfico para ambas as partes."O nosso acordo de patrocínio nas camisolas é o mais antigo da 'Premier League' e um dos mais antigos no mundo do desporto. A Emirates está a demonstrar uma grande confiança na nossa maneira de fazer as coisas e na nossa ambição. O investimento será uma grande ajuda para competir por títulos e alcançar sucesso no clube", disse Gazidis, diretor executivo do Arsenal desde 2009.A companhia aérea é também o principal patrocinador do estádio dos 'gunners', o Emirates Stadium, e continuará a sê-lo até 2028, depois do acordo de renovação, assinado em 2012.Para além do Arsenal, o nome da Emirates está igualmente presente nas camisolas de Benfica, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Milão e Hamburgo e é o principal patrocinador da FA Cup (Taça da Inglaterra).