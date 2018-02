Continuar a ler

Atualmente nos ingleses do Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, Bernardo Silva mostra-se muito assertivo sobre o passo que deu na carreira, numa transferência que rondou os 50 milhões de euros.



"Queria experimentar uma coisa diferente, um desafio enquanto futebolista. Se não quisesse concorrência, não teria ido para um grande clube como o Manchester City". lembrou, garantindo que o desejo de trabalhar com o técnico catalão pesou na decisão.



"Aprendo bastante com Guardiola. É um treinador que percebe muito de futebol, mas também como pessoa trabalha muito bem com todos os jogadores. É bom ter um treinador como ele. Ensinou-me o que é ter ambição de ganhar tudo", garantiu. Atualmente nos ingleses do Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, Bernardo Silva mostra-se muito assertivo sobre o passo que deu na carreira, numa transferência que rondou os 50 milhões de euros."Queria experimentar uma coisa diferente, um desafio enquanto futebolista. Se não quisesse concorrência, não teria ido para um grande clube como o Manchester City". lembrou, garantindo que o desejo de trabalhar com o técnico catalão pesou na decisão."Aprendo bastante com Guardiola. É um treinador que percebe muito de futebol, mas também como pessoa trabalha muito bem com todos os jogadores. É bom ter um treinador como ele. Ensinou-me o que é ter ambição de ganhar tudo", garantiu.

Bernardo Silva reconheceu, esta quinta-feira, o efeito Leonardo Jardim na sua carreira. Em entrevista aos franceses do SFR Sport, o médio-ofensivo do Manchester City lembrou que no Monaco - que representou entre 2014/15 a 2016/17 - teve a sua "primeira grande experiência como jogador de futebol"."Estou muito orgulhoso de ter vestido a camisola e ter trabalhado com Leonardo Jardim, que me ensinou muito. Foi no Monaco que aprendi tudo o que sei sobre futebol de alto nível e comecei a jogar na Liga dos Campeões", garantiu o internacional português, que garantiu um reencontro. "Quero dizer obrigado. E da próxima vez que for ao Mónaco levo-lhe uma camisola", frisou.

Autor: Francisco Laranjeira