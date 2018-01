Bernardo Silva confessa-se rendido à qualidade de Ederson. "Ele é um dos melhores guarda-redes do Mundo. Com as mãos, com os pés... ele é calmo e muito bom naquilo que faz! É o guardião perfeito para o nosso estilo de jogo. Ele é como um jogador de campo, pois sabe jogar com os pés. Tem feito um trabalho fantástico! É muito bom tê-lo lá atrás, faz-nos sentir seguros", anota o médio-ofensivo do City, dando uma injeção de moral ao brasileiro, após este ter cometido um lapso que redundou num golo do Liverpool.

Fernandinho, esse, acaba de renovar o contrato com o City por duas épocas. Fica ligado ao Manchester até 2020 e passa a auferir 170 mil euros por semana. O médio brasileiro deve ser um dos eleitos para a receção ao Newcastle, a contar para a 24ª jornada da Premier. A ronda marca ainda o reencontro de Marco Silva (Watford) com Adrien (Leicester).