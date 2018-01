Continuar a ler

"Ele é o guarda-redes perfeito para o nosso estilo de jogo - é como outro jogador de campo, porque sabe jogar com os pés e tem vindo fazendo um fantástico trabalho", prosseguiu o médio internacional português, recordando depois os tempos no clube encarnado, onde conheceu o brasileiro em 2009:



"Nunca joguei com ele no Benfica, porque eu sou um ano mais novo e estava a jogar com os mais jovens, mas éramos muito chegados, mesmo quando treinávamos em diferentes grupos. Já o conheço desde os meus 14 anos."



No Manchester City, o português Bernardo Silva é quem melhor conhece o brasileiro Ederson. O Mundo deu voltas e o destino voltou a juntar os dois futebolistas nos citizens depois dos tempos no Benfica e o médio diz que o companheiro de equipa evoluiu de tal forma que se tornou num dos melhores no seu posto específico... e único no que toca a um aspecto particular ao qual o treinador Pep Guardiola dá muita importância."Acho que toda a gente já viu que Ederson é um dos melhores guarda-redes do Mundo. Com as mãos, com os pés... ele é tão calmo e tão bom naquilo que faz", começou por dizer Bernardo Silva em declarações publicadas no site do Manchester City.