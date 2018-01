Continuar a ler

O clube inglês lembra que Carrillo reencontra Mauricio Pellegrino, que chegou a ser seu treinador nos argentinos do Estudiantes, clube em que o jogador se formou e no qual se manteve até 2015, antes de assinar pelo Mónaco."Muitas coisas atraíram-me. Conheço o Southampton de ver a liga inglesa desde pequeno. Sempre a vi como o campeonato mais importante do mundo", enalteceu o jogador argentino, em declarações reproduzidas pelo Southampton.A equipa inglesa, na qual joga o internacional português Cédric Soares, ocupa o 18.º lugar no campeonato inglês, em zona de descida de divisão.