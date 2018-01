Ty #mufc for this lovely letter to my dad whos 94yrs old and suffered a stroke, he still remembers the arsenal game 1 week before munich. He was there. pic.twitter.com/3i1C8zwtVe — linda (@sweetutopia) 26 de janeiro de 2018

My grandad was made up with it, I'm a City fan however credit where credits due. When I contacted them I didn't expect this, United exceeded my expectations here. Football passion in our city is amazing, divides us but can unify us when needed. pic.twitter.com/QKuonZHecC — Kieran Schofield (@Kieran18m) 27 de janeiro de 2018

O conteúdo de uma carta que José Mourinho escreveu a um adepto do Manchester United com 94 anos que sofreu um acidente vascular cerebral recentemente está a gerar um turbilhão de reações através da Internet a elogiar a iniciativa e palavras escolhidas pelo treinador português.A carta enviada a Fredrick Schofield data de 15 de janeiro e foi partilhada online uma semana mais tarde por elementos da família, entre os quais a filha, Linda, e o neto, Kieran, que é adepto do Manchester City e tomou a iniciativa de contactar os red devils para informar do estado de saúde do avô."Chamaram-nos à atenção recentemente para toda a sua maravilhosa dedicação ao Manchester United. Queria apenas escrever para lhe agradecer pelo seu incondicional apoio e dedicação ao clube. O entusiasmo dos adeptos continua a surpreender-me. Soube que passou por uma situação difícil recentemente, asm espero que ajude saber que eu, os jogadores e os 'staff' o temos no nosso pensamento", escreveu Mourinho."Sou um adeptos do CIty, mas tenho de dar crético a quem o merece. Não espera isto quando os contactei, o United excedeu todas as minhas expetativas. Na nossa cidade, a paixão pelo futebol é impressionante, divide-nos, mas também nos une quando é preciso", escreveu Kieran num post no Twitter que acompanhou com uma foto ao lado do avô com a carta de Mourinho na mão.