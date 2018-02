Continuar a ler

"Olhem para o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele vem de uma família e de uma terra pobre, mas com os princípios que teve no Sporting, com o apoio do clube e da família... Vemos o Ronaldo agora com 32 anos, mas aos 21 ou 22 nunca ouviram falar que ele se envolveu numa briga numa discoteca, ou em problemas", reforçou, encerrando:



"Isto é díficil quando se ganha muito dinheiro com 20, 21 ou 22 anos, e se é rico. Mas ele continua a ser o mesmo rapaz, trabalhando da mesma forma, com a mesma atitude e isto deve-se aos princípios transmitidos pela família e pelo clube. Outros na mesma situação perdem-se por esse caminho, querem divertir-se, querem vida noturna e perdem-se."



Além de problemas de ordem disciplinar, Abraham envolveu-se num acidete de trânsito há um ano quando estava emprestado ao Bristol e ficou a saber-se que não tinha carta de condução válida nem seguro. O avançado foi de novo notícia em setembro quando se especulou sobre a possibilidade de passar a representar a Nigéria, depois de ser internacional nas camadas jovens de Inglaterra - Gareth Southgate acabou por o convocar e utilizar em dois particulares em novembro, resolvendo a questão.

"Há muitos exemplos de jovens com enorme talento aos 19, 20 ou 21 anos que prometeram muito mas perderam-se no caminho e nunca chegaram a ser grandes jogadores. Alguns deles eram mais talentosos que os os melhores do Mundo. Tudo isto depende de cada mundo e das pessoas envolvidas. Uma pessoa pode dar um contributo ou um mau contributo."