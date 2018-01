Continuar a ler

Neste jogo do mercado, o empresário Jorge Mendes é peça importante, uma vez que representa tanto André Silva como os dois treinadores portugueses.O avançado do Milan poderá ser a "lagosta" que Carlos Carvalhal tanto deseja. No início do mês, o técnico do Swansea abordava com humor a reabertura da janela de transferências: "Temos dinheiro para sardinhas, mas estou a pensar em lagosta. Vou fazer o que puder para trazer os melhores jogadores." É neste cenário que surgem os nomes de Gaitán (também na lista do Inter) e Gameiro associados ao clube galês, embora, de acordo com a Sky Sports, as verbas envolvidas no negócio com o At. Madrid são "demasiado elevadas" para o Swansea. Como afirmou Carvalhal, "o isco está no anzol", resta saber o que o português conseguirá pescar.