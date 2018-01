Continuar a ler

"Como sabe, o Renato não tinha jogado muito antes e depois fez dois jogos com grande intensidade num curto espaço de tempo. Especialmente no último, o relvado estava pesado. As condições não eram fáceis e ele correu muito. Hoje sentiu uma dor. Não uma dor de rutura, mas uma dor que nos obrigou a tirá-lo do jogo", referiu Carvalhal.O técnico explicou ainda que não acredita que Renato Sanches fique muito tempo ausente da competição, mas quer esperar pelas próximas 48 horas.No entanto, a imprensa britânica estranhou a saída de Sanches logo aos 34 minutos, especialmente depois de uma exibição que estava a ser cinzenta. O 'The Sun' explica que as redes sociais agitaram-se com a substituição, com uma chuva de críticas à performance física e mental do jogador, ao passo que o 'Wales Online' diz que comentadores e adeptos ficaram totalmente surpreendidos com a situação.