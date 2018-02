Continuar a ler

Renato Sanches, que está emprestado ao Swansea City pelo Bayern Munique, saiu lesionado do embate com o Notts County, da Taça de Inglaterra, em 27 de janeiro, e nunca mais esteve disponível para Carlos Carvalhal.



O Swansea City joga sábado no campo do Sheffield Wednesday, da segunda divisão, antiga equipa de Carvalhal, em encontro dos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Renato Sanches, que está emprestado ao Swansea City pelo Bayern Munique, saiu lesionado do embate com o Notts County, da Taça de Inglaterra, em 27 de janeiro, e nunca mais esteve disponível para Carlos Carvalhal.O Swansea City joga sábado no campo do Sheffield Wednesday, da segunda divisão, antiga equipa de Carvalhal, em encontro dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

O treinador do Swansea City, o português Carlos Carvalhal, afirmou esta quinta-feira que Renato Sanches poderá regressar já em março aos relvados e ajudar a formação galesa a lutar pela manutenção na liga inglesa."Está a recuperar de lesão. Inicialmente, o departamento médico apontou que a paragem seria longa, mas acredito que possa já voltar no próximo mês. É aquilo que eu sinto. Acho que vai regressar bem mais cedo do que se esperava", afirmou Carvalhal, referindo-se ao médio português de 20 anos.

Autor: Lusa