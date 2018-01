'Estrelinha' de Carvalhal funcionou no último ataque do Liverpool

Carlos Carvalhal e restantes adjuntos em euforia mal terminou o Swansea-Liverpool

O Swansea de Carlos Carvalhal venceu esta segunda-feira o Liverpool, por 1-0 , em jogo da 24.ª jornada da Premier League e no final do encontro o treinador português teve uma comparação curiosa."Fiz uma analogia junto dos meus jogadores para este encontro. O Liverpool é uma equipa de topo, eles são a Fórmula 1, mas se colocarmos um carro de Fórmula 1 no trânsito de Londres às 16h, ele não vai andar muito depressa", afirmou Carlos Carvalhal, que esta segunda-feira somou a sua segunda vitória aos comandos do Swansea."Outra coisa importante para esta partida é que eles têm um princípio de pressionar muito se perderem a bola ou quando o adversário está no seu meio-campo. Cometemos esses erros em Liverpool mas hoje estávamos preparados para isso", acrescentou.