O temperamento de Conte, as constantes exigências em relação a reforços - alguns dos quais desenquadrados do que tem sido a política de contratações do clube -, e a saída extemporânea da Juventus a 15 de julho de 2014, fizeram soar o alarme em Stamfrod Bridge, com a administração a avançar com uma lista de opções na qual está Allegri, mas também Diego Simeone (Atlético Madrid) e Maurizio Sarri (Nápoles).



O jornal 'Corriere dello Sport' escreve esta quinta-feira que existe um pré-acordo entre o Chelsea e Massimiliano Allegri, treinador que terá de resolver a situação contratual na Juventus, depois de renovar até 2020 com o clube de Turim em julho do ano passado.A notícia do jornal italiano recupera a argumentação já avançada por meios de comunicação social britânicos para justificar a saída de Antonio Conte do cargo no final da temporada, apenas dois anos depois de ter assumido funções.