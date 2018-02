Continuar a ler

"É paixão à italiana! Com Conte não são apenas os treinos. É o dia todo. Todas as sessões de treino. Ele é como um sargento da polícia. Sentimos algo de muito especial no ambiente que ele cria, durante três anos na Juventus e dois na seleção.""Quando acabas o treino estás morto - não é cansado, é morto. Só consegues passar por isto porque acreditas no que ele faz. Passámos 40 dias em França com ele e foi como se tivessemos entrado noutro mundo. Estás a 100 por cento com ele e ele cria um ambiente no qual toda a gente dá energia a toda a gente. É um dos melhores do mundo", reforçou o defesa da Juventus.