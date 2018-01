Continuar a ler

"Mourinho não é o meu problema. Lembro-me, por exemplo, do Ranieri. Mourinho ofendeu-o pelo seu inglês; depois, quando Ranieri foi despedido, Mourinho vestiu uma camisola com o seu nome. Isto mostra que ele é uma farsa", atirou.



O conflito entre José Mourinho e Antonio Conte escalou mais um degrau. Desta vez, o treinador do Chelsea chamou o português de "homenzinho" e acusou-o de ter uma personalidade baixa. A resposta surge depois de Mourinho ter recordado o episódio em que o italiano esteve envolvido num escândalo de manipulação de resultados , isto já depois de outras trocas de galhardetes entre os dois timoneiros."Considero-o um homenzinho, um homem com uma personalidade muito baixa. Quando se fazem este tipo de comentários, antes temos de saber bem a verdade. Antes de magoar alguém, é preciso ter atenção. Conheço bem o seu passado, foi um homenzinho em várias ocasiões, também o é no presente e tenho a certeza que o será no futuro", começou por dizer o italiano.

Autores: João Socorro Viegas e Luís Miroto Simões