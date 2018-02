Continuar a ler

"Não penso sequer por um momento acerca da possibilidade de sair deste clube. O meu compromisso e o dos meus jogadores com este clube é total. Estamos a dar o nosso melhor", disse Conte na conferência de imprensa desta sexta-feira.



Ainda assim, Antonio Conte, que foi campeão à sua primeira tentativa na temporada passada, admitiu que nos dias que correm, vencer o título não é garantia de continuidade num clube.





















Antonio Conte afirma que nem sequer considerou a possibilidade de abandonar o campeão inglês em título, Chelsea, apesar do aumento da especulação em torno do seu futuro, devido aos maus resultados dos últimos jogos.A goleada de 4-1 sofrida em Watford na semana passada surgiu após uma derrota caseira por 3-0 diante do Bournemouth, o que levou a que o Chelsea ficasse a 19 pontos do City e possivelmente fora do top-4 quando entrar em campo para defrontar o West Bromwich, na segunda-feira.