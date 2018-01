Assim, tudo indica que Shaw não sairá, pelo menos no mercado de inverno, e, consequentemente, que o Manchester United poderá não contratar Danny Rose (Tottenham) ou Ryan Sessegnon (Fulham). Para já.

O reforço do lado esquerdo da defesa tem vindo a ser apontado como prioridade para o Manchester United desde o arranque da temporada, mas uma notícia do 'Daily Mirror' vem agora levantar dúvidas quanto ao realizar de uma operação que se reveste de alguma complexidade. E para se certificar, José Mourinho chamou Luke Shaw à parte para uma conversa olhos nos olhos.O inglês, recorde-se, tem vindo ser apontado à lista de dispensas dos red devils desde que o treinador assumiu o cargo no verão de 2016. A grave lesão sofrida na perna esquerda em setembro de 2015 e uma recuperação que se complicou em nada ajudaram Shaw, mas Mourinho já criticou o seu futebolista por outros motivos, pelo que a conversa num hotel em que a equipa estava hospedada foi abrangente.O português quis saber se o esquerdino de 22 anos se sentia plenamente apto, física e mentalmente, e se podia confiar nele. Shaw respondeu de forma positiva, assegurando ao treinador que está em condições de lutar pela titularidade.