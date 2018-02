"Todos vimos o guarda-redes [Loris Karius] sair, a chegar atrasado e a tentar encolher-se, mas o avançado coloca o seu pé, deixa-o lá, e é sempre penálti. Ele deixa o seu pé e mergulha. Isso não é penálti."

As simulações voltaram em força ao topo da agenda na Premier League depois do Liverpool-Tottenham, marcado por 'mergulhos' de Harry Kane e Dele Alli, muito criticados por futebolistas e técnicos dos reds, mas também por comentadores em órgão des comunicação social britânicos.Thibaut Courtois, internacional belga do Chelsea juntou também a sua voz ao coro de críticas, sublinhando que os guarda-redes não estão a ser protegidos por parte dos árbitros quando se trata de lances dentro da área, dando o exemplo do que sucedeu na deslocação ao reduto do Watford, onde os blues perderam por 4-1, com o primeiro golo dos hornets a ser marcado através de penálti assinaldo quando procurava tirar a bola a Gerard Deulofeu."Penso que todos conhecemos este tipo de jogador. Acontece em todo o Mundo. Este tipo de avançado vê o guarda-redes sair da baliza... eu tento encolher-me o mais possível, com a barriga colada ao relvado, e ele 'fabrica' o contacto. Lamento dizer isto, mas não acho que seja penálti", afirmou Courtois em declarações à Sky Sports, para depois comentar o que aconteceu no Liverpool-Tottenham: