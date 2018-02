Continuar a ler

A reação do internacional argentino foi afastar o homem, que depois perseguiu por alguns metros antes de ser travado por Mikel Arteta, treinador adjunto do Manchester City. E Agüero foi atrás do adepto porque este o terá cuspido, escreve o 'The Times'.

O jornal 'The Times' avança esta notícia assegurando que a fonte é um amigo de Agüero que terá falado com ele logo após o encontro dos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, no DW Stadium. O avançado estava na companhia de um adversário quando foi interpelado e provocado por um adepto do Wigan que, segundo este relato, o terá tentado agredir com um murro numa primeira fase.