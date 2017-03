David Luiz revela ainda que não ficou ressentido com José Mourinho quando foi treinado pelo português no Chelsea. O central foi vendido ao Paris SG, com o Special One a dizer que os blues ficavam melhor sem ele. E, como resposta, o central disse que Mourinho não tinha feito tudo para evitar a sua saída. "Não fiquei magoado com ele. Ele ajudou-me muito. É um técnico de topo e agora está num clube rival", desvalorizou o brasileiro, que ambiciona sagrar-se campeão inglês esta temporada sob as ordens de Antonio Conte."Espero que sim! Quando representas um grande clube, tens sempre a ambição de ser campeão todos os anos e ganhar todas as provas onde entras. Estamos numa sequência muito boa, a equipa está bem encaixada mas, na Premier League, não há tempo para dormir. É a liga mais difícil do Mundo", alertou David Luiz a Simão Sabrosa.

Autor: Diogo Jesus