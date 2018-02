Gerard Deulofeu tomou a decisão de regressar à Premier League após, praticamente, não contar para os planos do técnico Ernesto Valverde na primeira parte da temporada, tendo somado apenas 892 minutos de jogo. Numa entrevista ao 'Daily Express',o canterano proveniente da La Masia contou como se sente e quais foram as razões da sua saída da formação, à qual tinha voltado no verão, após passagens por Everton, Sevilha e Milan."Não sou da classe de futebolistas que gosta de estar no banco. Passo mal se estiver fora de campo. Quando regressei sabia que Neymar estava na equipa, mas ele decidiu sair. No entanto, o Barça trouxe o Dembélé e o Coutinho… Senti que a minha única solução era ir para o Watford e recuperar a confiança no meu jogo", confidenciou Deulofeu.