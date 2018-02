Continuar a ler

O West Ham emitiu um comunicado onde tenta limpar sua imagem. "O West Ham é uma família inclusiva em que, independentemente do sexo, idade, capacidade, raça, religião ou orientação sexual, todos se sentem bem-vindos."





Um dia depois de o West Ham ter anunciado, diretor responsável pela contratação de jogadores, por informar os empresários que o clube não contratará mais futebolistas africanos porque "causam o caos", o senegalês Diafra Sakho (que entretanto se mudou em janeiro para o Rennes de França) veio agora revelar que os atletas negros não são, de facto, bem-vindos no West Ham, não obstante o clube ter emitido um comunicado dizendo o contrário."Eles mentem a toda a gente. No meu caso disseram que sou mau, porque tenho caráter, mas sou um leão! Vou dizer a verdade aos adeptos, eles não querem jogadores negros. Um a um sairemos. Boa sorte para todos. A verdade é esta e eu acredito na justiça", escreveu o avançado no 'Snapchat', citado pelo Sportsmail.