"Foi dramático. Vê-se o Steve a passar pelo carro do Antonio e de repente surge um enorme retângulo de vidro a uma velocidade incrível que bate [no carro], espalhando milhares de pequenos pedaços por todo o lado. O Steve ficou bastante abalado, como se pode compreender. E o carro do Antonio tem um buraco", contou fonte do Chelsea citada no jornal. O carro do treinador dos blues, um modesto Nissan Juke, ficou bastante danificado. O artigo fala em milhares de libras de prejuízo.

O centro de treinos do Chelsea em Cobham foi palco de um acidente grave. As fortes rajadas de vento que se fizeram sentir naquela vila dos arredores de Londres fizeram voar o tampo de vidro de uma mesa instalada num terraço até ao parque de estacionamento, onde passava na altura o diretor de comunicação dos blues, Steve Atkins.O dirigente escapou por muito pouco quando o pesado objeto se estilhaçou em cima do carro de Antonio Conte, relata o jornal 'The Sun', com base no testemunho de uma fonte do Chelsea que acedeu às imagens do circuito interno de televisão das instalações.