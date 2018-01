O Leicester, campeão inglês na época de 2015/16, anunciou este sábado a contratação do avançado maliano Fousseni Diabaté ao GFC Ajaccio, da 2ª Liga francesa.Diabaté, de 22 anos, será jogador dos 'foxes' até 2022, num acordo cujos montantes não foram revelados, mas que, segundo a imprensa inglesa, levará o Leicester a pagar aos franceses quatro milhões de euros.O jogador terá a sua primeira experiência fora de França, depois de ter representado as equipas B do Reims, Guingamp, e esta época o GFC Ajaccio.

Autor: Lusa