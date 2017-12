Continuar a ler

"Pode ser tenhamos tido sorte e que [Gabriel Jesus] só esteja de baixa um ou dois meses", disse Guardiola, que admitiu ter temido que a lesão no joelho do avançado fosse mais grave.



Já sobre De Bruyne, que deixou o campo com a perna direita imobilizada, Guardiola disse ainda não saber o que se passa com o médio belga, deixando críticas à arbitragem.



O brasileiro Gabriel Jesus vai estar um ou dois meses de baixa, admitiu o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, que adiou para os próximos dias a avaliação da gravidade da lesão do belga Kevin De Bruyne.Gabriel Jesus saiu, em lágrimas, logo nos primeiros minutos da partida com o Crystal Palace (0-0), enquanto De Bruyne deixou de maca o relvado já nos descontos, após uma entrada dura.

