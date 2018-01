No final do Liverpool-Manchester City, ambos os técnicos concordaram com o resultado. "A nossa primeira derrota. Parabéns ao Liverpool pela exibição. Não entrámos bem mas recuperámos. Reentrámos melhor na 2ª parte mas perdemos o controlo em cinco ou dez minutos. Não fomos estáveis. Mas ainda temos muitos jogos para sermos campeões", disse Pep.Já Klopp elogiou a equipa e falou do erro de Karius no 1-1: "Foi histórico! Todos diziam que o City não perderia esta época. Karius? A bola entrou pelo lado onde ele estava e ele sabe-o. Por que não falam também do erro do guardião do City que deu o golo a Salah?" O Liverpool subiu ao 3º lugar.