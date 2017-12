Guardiola sabe que o bom é inimigo do ótimo. "No futebol é sempre possível melhorar. Porém, a perfeição não é um objetivo, ela não existe! Como podemos melhorar? Podemos atacar de forma mais fluente, criar mais situações de golo...", sustentou o treinador do City, elogiando Agüero: "É um jogador especial, uma lenda!"O Kun está naturalmente satisfeito por ter atingido os 101 golos no Etihad. "Espero continuar a marcar com esta regularidade. A equipa anda sempre à minha procura, só tenho que meter a bola na baliza!", anotou o argentino.