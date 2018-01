O Manchester United estará a trabalhar numa proposta a apresentar ao Paris Saint-Germain (PSG) no final da temporada com vista à contratação de Neymar. A revista francesa 'Le 10 Sport' fala numa verba a ronda os 500 milhões de euros.O artigo destaca que o Real Madrid terá de contar com a concorrência dos red devils quando procurar assegurar o internacional brasileiro que no verão passado se transferiu do Barcelona para o PSG pelo valor que estava incrito na cláusula de rescisão com o clube catalão: 222 milhões de euros.O interesse dos merengues, também noticiado esta semana pela revista francesa - e confirmado depois pelo jornal espanhol 'Marca' - é tão real como o do Manchester United onde trabalhar José Mourinho, embora nesta altura os dois clubes não tenham ainda reunidos os fundos necessários para avançar, o que só deverá ser concretizado quando Neymar decidir o que pretende fazer.