"O problema é que o cérebro do Romelu tinha desaparecido. Ele estava nos Estados Unidos e recusava-se a regressar. Acontece. Alex Ferguson conseguiu manter [Cristiano] Ronaldo mais um ano [no Manchester United], mas depois ele acabou mesmo por sair. [Luis] Suárez teve de morder alguns jogadores para sair [do Liverpool]", acrescentou o investidor britânico de origem iraniana, numa exposição com promenores cada vez mais ricos:"Apresentámos-lhe uma proposta melhor do que a do Chelsea e o agente dele veio cá para assinar contrato. O Robert Elstone [diretor-executivo] estava lá, tudo estava pronto com alguns jornalistas à espera, mas foi então que o Rom ligou à mãe. E depois disse que havia uma peregrinação algures em África e que um homem que fazia vodu lhe tinha dito que ele tinha de ir para o Chelsea.""O problema com Romelu não era financeiro. Enquanto eu for o acionista maioritário as questões financeiras são irrelevantes. Perdi dois verões com ele: no primeiro, com o seu agente, com ele e com a família dele acabámos por conseguir que ficasse; no segundo oferecemos-lhe um contrato melhor do que a proposta do Chelsea e mesmo assim ele não queria ficar. Vocês nem acreditariam se vos dissesse o que lhe oferecemos, mas eles [United] apresentaram melhores condições contratuais", encerrou Farhad Moshiri.