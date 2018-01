David Moyes anunciou que João Mário já está a fazer os testes médicos no West Ham. O treinador do clube inglês confirmou o empréstimo do médio português pelo Inter Milão.As declarações de Moyes foram feitas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Wigan referente à Taça de Inglaterra.João Mário é assim o próximo campeão europeu a atuar na Premier League, juntando-se a José Fonte no West Ham, para lá de passar a atuar no mesmo campeonato do que Cédric Soares (Southampton), Renato Sanches (Swansea) e Adrien Silva (Chelsea). Na Premier, refira-se, joga também Bernardo Silva, no Manchester City. Serão, então, seis os portugueses a atuar num dos campeonatos mais importantes do Mundo.