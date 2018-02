Continuar a ler

O jogador internacional português, campeão europeu em França'2016, emprestado pelo Inter Milão ao clube inglês na 'janela' de transferências de inverno, admitiu que está tudo a acontecer muito depressa e que já está adaptado ao clube."Ainda não estava aqui há uma semana e já tinha jogado duas vezes pelo West Ham. Estou mesmo feliz por estar aqui", disse o médio, acrescentando que jogar na Premier League inglesa é a concretização de um sonho de menino.O jogador traçou um balanço positivo da sua estreia pelos 'Hammers' na Premier League, na terça-feira frente ao Crystal Palace (1-1) e espera repetir no sábado a exibição em casa do Brighton.João Mário aproveitou a folga de quarta-feira para se instalar no novo apartamento e manifestou-se satisfeito para já ter encontrado o sítio onde irá viver nos próximos meses."Os meus companheiros de equipa estão a ajudar-me a instalar, especialmente José Fonte, porque também é meu colega da seleção e com quem posso falar português. Muitos deles também falam espanhol e italiano, o que também ajuda", acrescentou.