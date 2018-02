A Federação Inglesa está a investigar a celebração de Sam Clucas nos dois golos que apontou pelo Swansea de Carlos Carvalhal no encontro com o Arsenal. Em causa está o gesto feito pelo jogador, associado a vídeos de caráter pornográfico.O gesto, que já foi utilizado por outros jogadores, estará alegadamente relacionado com um portal online que divulga vários vídeos de sexo que depois se tornam virais através das redes sociais.O Swansea garante que Clucas não quis fazer referência aos referidos vídeos, até porque "não estava totalmente por dentro desse tipo de secções" do portal.

Autor: Luís Miroto Simões