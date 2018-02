"No lance do [Erik] Lamela acho que o árbitro assistente mostrou caráter ao assinalar penálti. Muito foi dito sobre o árbitro assistente, por isso assumir que é penálti naquela situação foi impressionante - e foi mesmo penálti", afirmou Kane.

"Meteu-se no meu caminho e eu sou jogador, não vou saltar e sair do caminho porque isto é futebol. Senti que houve contacto sem qualquer dúvida e caí", explicou Kane para depois alargar a análise às decisões da equipa de arbitragem.Mas antes é necessário fazer o enquadramento dos últimos nove minutos de jogo, entre os 87' e 90'+6. O primeiro penálti (87'), no qual Karius 'derruba' Kane, nasce de um lance em que o Liverpool reclama fora-de-jogo, irregularidade que não terá sido assinalada pelo assistente porque é Dejan Lovren, parceiro de Van Dijk no centro da defesa, quem 'isola' o avançado do Tottenham.O mesmo assistente chamou depois Moss à atenção para uma falta de Van Dijk cometeu sobre Lamela, quando o árbitro já tinha deixado claro que era para continuar a jogar. Kane, que permitira a defesa de Karius na primeira tentativa, não falhou nesta e estabeleceu o 2-2 final (90'+5).