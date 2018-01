N’Golo Kanté faced a car accident before Arsenal game today :( #CFC pic.twitter.com/2x72JJUrWb — The Blues (@TheBlues___) 10 de janeiro de 2018

Chelsea star N'Golo Kante drives same Mini Cooper which he crashed to training with gaffer tape on wing mirror - The Sun https://t.co/qJh5vBLQiu — Chelsea update (@Chelseaupdate3) 12 de janeiro de 2018

O francês N'Golo Kanté joga na Premier League desde agosto de 2015 mas o sucesso alcançado que o levou do Leicester para o Chelsea não lhe subiu à cabeça. Esse traço de caráter do médio-centro está em evidência na ausência de sinais exteriores de riqueza. Desde logo porque circula num Mini Cooper S... comprado em segunda mão.Mas há mais. O internacional francês seguia para Stamford Bridge na quarta-feira onde teve lugar o jogo da Taça da Liga de Inglaterra com o Arsenal, quando sofreu um acidente no trânsito londrino. O carro ficou sem o espelho retrovisor esquerdo e bastante amolgado na frente, junto à roda desse mesmo lado.Coisa para meter o meter o Mini na oficina... mas só depois de uma selfies com algumas pessoas e de fazer o jogo - foi titular frente aos gunners -, claro está.Passou um dia (quinta-feira) e qual não é o espanto dos adeptos do Chelsea quando Kanté surge no centro de treinos do clube em Cobham, arredores de Londres, a conduzir o Mini todo amachucado e com o espelho 'preso' com fita adesiva.