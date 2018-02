Os ‘oitavos’ da Champions, frente ao FC Porto, estão ao virar da esquina, mas Jürgen Klopp assegura que só olhará para o Dragão, estádio que visitará na quarta-feira, depois do confronto com o Southampton de Cédric Soares. "Não estou a pensar em rotações, tem sido uma semana perfeitamente normal. Não posso pensar no FC Porto", vincou o técnico, que ainda comentou o regresso à ‘antiga’ casa de Van Dijk, contratado aos saints por 78,8 milhões de euros. "Não será, certamente, uma receção simpática, mas também não podem dizer que roubámos o jogador. Até podem agradecer pelo dinheiro que receberam."