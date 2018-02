Continuar a ler

O defesa Joe Gomez, que falhou os últimos jogos por lesão, também segue viagem para Portugal.



No grupo seguem, assim, Karius, Mignolet, Ward, Grabara, Clyne, Van Dijk, Lovren, Gomez, Klavan, Moreno, Robertson, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Milner, Henderson, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Can, Woodburn, Firmino, Salah, Mane, Ings, Solanke.



Hoje, a equipa inglesa treina às 19 horas no Estádio do Dragão, e antes, às 18H15, o alemão Juergen Klopp fará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.



O Liverpool segue para o Porto com 25 jogadores, entre os quais o 'trio' Mane, Firmino e Salah, com a equipa a ter treino previsto no Estádio do Dragão, a partir das 19 horas.Entre os jogadores, o técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, fez seguir também o médio Emre Can, apesar de cumprir castigado e falhar o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Autor: Lusa